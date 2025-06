Stagione spaziale del Napoli: ecco quanto è cresciuto il valore della rosa

Il quarto scudetto del Napoli ha portato per l'ennesima volta la squadra partenopea su la bocca di tutti. Dopo una stagione da dimenticare, dove gli azzurri con il tricolore su la maglia sono arrivati decimi, hanno rialzato la testa e non solo. Perchè oltre al trofeo dopo una battaglia sportiva grandiosa punto a punto con l'Inter il club di De Laurentiis ha innalzato il suo valore della rosa grazie allle prestazioni di determinati giocatori come riporta Transfermarkt.it.

Tra valori migliorati e peggiorati il Napoli ha portato una aggiunta di 24 milioni di euro (escludendo i giocatori in prestito). Un bel balzo in avanti per una rosa che nella scorsa estate ha dovuto fare i conti con una ricostruzione totale con l'arrivo di Antonio Conte. Una ricostruzione economica davvero importante anche grazie a Giovanni Manna che ha saputo vederci lungo pur essendo stato al primo anno nel ruolo di direttore sportivo.