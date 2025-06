Ultim'ora Sancho-Napoli, nuovi contatti nelle prossime ore! Romano: "È una priorità per gli azzurri"

Ieri alle 23:40

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, tramite un video sul suo canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. In particolare, si è soffermato sulla trattativa per Jadon Sancho. Di seguito le sue parole: "Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per Jadon Sancho.

Il Napoli lo considera uno degli esterni prioritari per rinforzare la rosa. Ci saranno dei contatti diretti per capire che tipo di piega può prendere questo tipo di trattativa. Oltre ai contatti per l’attaccante inglese, arriverà anche la firma di Alex Meret sui contratti. L’accordo è chiuso da tempo, Meret firmerà un biennale fino al 2027, a 2 milioni e mezzo di euro netti a stagione, più 200-300 mila euro di bonus".