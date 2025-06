Chevanton consiglia: "Nunez per svoltare la carriera deve andare a Napoli"

vedi letture

Javier Chevanton, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: “In questo momento della sua carriera credo che andare al Napoli rappresenterebbe una svolta per Darwin Nunez. Senza dimenticare che, per un Uruguaiano, Napoli è l’ambiente perfetto per adattarsi in tempi brevi ed esprimersi al meglio in un calcio nuovo e difficile come quello italiano. E’ un calciatore forte tecnicamente nonostante l’imponente struttura fisica che comunque gli permette di essere sempre pericoloso: sia quando attacca la profondità che in progressione palla al piede.

Interpreta il ruolo della punta centrale in maniera diversa rispetto al Lukaku che abbiamo visto a Napoli: per questo motivo penso che in alcune fasi di gioco possano anche coesistere in un attacco a due. Al Liverpool non è riuscito a far bene come al Benfica o come nell’Uruguay perchè non è semplice emergere in un club di quel livello e con tanta concorrenza. Però ha l’età dalla sua parte ed anche per questo motivo il Napoli farebbe benissimo a puntare su di lui. E’ un calciatore che ha ancora importanti margini di miglioramento: dal mio modesto punto di vista credo che dovrebbe lavorare su un aspetto, ovvero in fase realizzativa.

E per migliorare calcisticamente chi meglio di Antonio può aiutarlo. Fossi in lui andrei di corsa da Conte. Stimo umanamente e professionalmente Antonio perchè mi ha allenato a Bergamo ed anche perchè, abitando a Lecce, conosco i suoi fratelli. Insieme a Simeone rappresenta il modello dell’allenatore ideale per me: ha una mentalità vincente che si rispecchia nella costante volontà di lavorare e migliorarsi. I trofei vinti sinora in carriera, sia da calciatore che da allenatore, certificano la statura dell’uomo e del professionista.”