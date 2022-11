La scelta a sorpresa di Buffon: “Ai Mondiali tiferò Camerun”

Intervistato da La7 prima di Parma femminile-Juventus Women, il portiere e capitano crociato Gigi Buffon ha parlato del Mondiale senza l'Italia

Intervistato da La7 prima di Parma femminile-Juventus Women, il portiere e capitano crociato Gigi Buffon ha parlato del Mondiale senza l'Italia: "La prima cosa che scatta è il disinteresse. Se ci fosse l’Italia nel nostro animo sarebbe diverso. Poi razionalmente ci pensi e c’è sempre curiosità. Segui i tuoi ex compagni di squadra, e poi c’è sempre un outsider che prendi al cuore. Per me è sempre stato il Camerun sin da quando sono bambino.