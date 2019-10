Laudisa: "Grande intelligenza nel mercato, un acquisto ne è l'esempio. Su Mertens e Callejon..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: “L’infortunio di Alex Sanchez pesa perchè starà fuori quasi 3 mesi e vedremo come Conte strutturerà l’Inter e quali saranno le mosse della società. Sia Napoli che Inter sono state considerate le rivali della Juventus per lo scudetto e per questo il vero obiettivo del Napoli deve essere quello di non perdere il contatto con la società che comanda la serie A.

L’arrivo di Lozano ha anticipato i tempi per il ricambio generazionale che ci sarà nel Napoli. Sia Callejon che Mertens hanno dato il massimo in attacco e vedo nel mercato del Napoli grande intelligenza. Anche l’arrivo di Di Lorenzo è l’esempio di come il mosaico del Napoli può essere cambiato e migliorato nel tempo”.