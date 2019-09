Laudisa: "James e Lozano non sono compatibili, il Napoli non ha sbagliato nulla"

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dando la propria disamina riguardo la chiusura del mercato e la situazione in casa Napoli: “Il Torino ha fatto bene a comprare Verdi e oggettivamente a Napoli avrebbe avuto poco spazio, poi con l’arrivo di Lozano l’affollamento lì davanti era evidente.

Il Napoli non ha sbagliato nulla perché mentre tutti urlando al doppio acquisto James Rodriguez e Lozano ho sempre pensato che non fosse possibile perchè i due non sono compatibili ed ecco che quando si è capito che la strada per James era difficile, si è puntato tutto su Lozano”.