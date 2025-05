Lecce, Baschirotto a Dazn: "Daremo tutto per noi e per Graziano"

Nel pre-partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Federico Baschirotto. Queste le sue parole.

Quanto è stato complicato questo momento? "E' difficile da spiegare, abbiamo perso un fratello. Dava l'anima per farci stare bene, siamo vicini alla famiglia Fiorita. Ora abbiamo queste 4 partitr da affrontare"

Qual è il ricordo più bello? "Il suo sorriso, il suo amore che dava ad ognuno di noi. Ci mancherà un sacco"

Come affronterete questo Napoli? "Siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare. Daremo tutto per noi e per Graziano".