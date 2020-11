Legrottaglie ottimista: "Il Napoli ha un'identità, i cali sono dovuti anche agli avversari"

Nicola Legrottaglie, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto un buon Napoli in questi mesi, un Napoli con un'identità. Vedo un gruppo abbastanza affiatato. Ci sono stati dei cali in qualche partita, ma sono stati bravi anche gli avversari e penso alla gara contro il Sassuolo. A lungo termine il Napoli potrà fare bene".