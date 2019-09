Lippi: "Juve favorita, Napoli ed Inter si dividono il 50% di possibilità scudetto"

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, in onda su Radio Rai 1, è intervenuto l’ex allenatore bianconero Marcello Lippi, oggi ct della Cina: “La Serie A? Non ci vedo niente di diverso dagli altri campionati, le solite diatribe, le solite punzecchiature tra Inter e Juventus. Poi ci sono squadre che non hanno ancora rendimenti adeguati, il mercato è finito da poco, c’è un po’ di carenza di lavoro. È ancora tutto aperto. Conte all’Inter e Sarri alla Juventus? Non c’è niente di particolare”.

Sul calcio italiano che vuole cambiare e dare più spettacolo: “Sembra di sì. L’esempio più importante lo sta dando il ct della Nazionale, ha iniziato a costruire una squadra in un momento di grande difficoltà e chiamando dei giovani che non erano ancora stati schierati nelle loro squadre. Si vedono squadre che cercano di proporsi e non solo a speculare, ma non dimentichiamo che il contropiede organizzato ha fatto la fortuna delle nostre squadre. Sicuramente c’è voglia di essere più propositivi, ma non si possono giustificare così tanti 4-3”.

Su Sarri: “Non vedo nulla di particolare, magari non si aspettava di trovarsi a gestire una rosa così numerosa, lui che a Napoli aveva i titolarissimi. Ma credo che non siano questi i grandi problemi. C’è fiducia e stima reciproca, una consapevolezza che cambiare richiede tempo. La Fiorentina sabato ha fatto un’ottima partita, la Juventus è stata un po’ al di sotto delle sue possibilità”.

Sulla Champions League: “Io penso che saremo competitivi al momento giusto, anche se le inglesi hanno cominciato prima di noi. Sabato abbiamo visto un’ora di Juve non bella”.

Sulla lotta Scudetto: “La Juventus avrà bisogno di un po’ di tempo in più, ma arriverà a esprimere il massimo delle sue possibilità. Il resto lo divido al 50% tra Inter e Napoli”.