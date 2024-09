Liverani: "Cambio modulo per il Napoli? Ho una sensazione su Conte"

“Conte incide eccome sulle squadre che allena, ha un modo di vivere le partite intenso, ha iniziato un percorso con la squadra alla quale intende trasferire la giusta mentalità, attenzione e concentrazione costante, elementi fondamentali per mandare ko gli avversari". Lo ha detto l'allenatore Fabio Liverani a Radio Marte.

"Versatilità tattica del Napoli? Io credo che il modulo di Conte sarà quello usato attualmente, il 3-4-2-1, su cui sta lavorando dai ritiri. Poi potrà virare anche sul 4-3-3, ha giocatori in rosa che sanno farlo ma credo che il modulo principale sarà quello attuale. L’arrivo degli scozzesi può spingere ad un cambio modulo ma sostanzialmente credo siano stati presi per dare profondità ed alternative valide ai titolari, questo fa stare sereno Conte ed è necessario per qualsiasi squadra che voglia vincere.

Lukaku-Kvara? Una delle coppie più forti in Serie A con Lautaro-Thuram. Lautaro l’anno scorso aveva segnato già cinque gol, quest’anno nessuno, ci sono tante variabili che incidono sulla stagione e sulla valutazione finale ma il Napoli ha una delle coppie d’attacco più forti in circolazione. Non dimentichiamo Neres, che è fortissimo. Cosa c’è da migliorare? Sicuramente si deve migliorare in equilibrio. Ci sono cose da sistemare, non ci si deve far ingannare dal risultato col Cagliari perché il Napoli ha sofferto rischiando più volte di prendere gol. Bisogna concedere di meno: Politano in questo è preferibile al momento a Neres, che è più votato all’attacco”.