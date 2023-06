Lo juventino Giletti: “Si deve rifondare. Prenderei Spalletti al posto di Allegri”

Il giornalista e conduttore tv Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Il giornalista e conduttore tv Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha una base importante e ha ucciso il campionato come ha fatto la Juve negli scorsi anni. Se prenderei Spalletti al posto di Allegri? Assolutamente sì.

La Juventus? E’ finita, bisogna avere il coraggio di prenderne atto. Serve un piano per la rinascita ma senza chi ha fatto parte del passato. Se devi rifondare una società, Allegri l’uomo giusto per una rinascita. Chi ha fatta parte del passato non deve essere per forza nel futuro. Spalletti ha sempre fatto bene anche se non ha sempre vinto”.