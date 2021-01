Lo Monaco bacchetta Osimhen: "Atteggiamento da censurare, dimostra scarsissima professionalità"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente e consigliere FIGC: "Osimhen? Atteggiamento da censurare, dimostra una scarsissima professionalità da parte del soggetto. E' vero che ha 22 anni ed è di origine africana (gli africani appena vengono in Europa iniziano a ricoprirsi d'oro, è la loro risposta alla fame che hanno patito) ma giustifica poco. Però è anche vero che, al momento di sottoscrivere contratti importanti, si dimentica di essere ragazzi di 22 anni. Ha fatto un danno alla squadra prima che a sé stesso, chiaramente è un atteggiamento da punire. Per ora è una freccia in meno nell'arco di Gattuso. La mentalità dei calciatori è cambiata rispetto al passato".