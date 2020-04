Lo Monaco: "Figc sta tentando di riprendere, ma alcuni protocolli non sono rispettabili da tutti..."

In diretta a Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Pietro Lo Monaco, ex ds Catania: "Le conseguenze del Covid 19 le stiamo pagando tutti. Non penso sia plausibile un ritorno ad un’attività così promiscua come il gioco del calcio. C’è il tentativo della Figc di riprendere il campionato, ma ci sono dei protocolli che solo chi è nella possibilità di avere nel centro sportivo concentrando i giocatori in ritiro per un paio di mese può pensare di fare. Parliamo di un calcio a porte chiuse. Tanti sport hanno chiuso, anche parecchi campionati come in Belgio. Non vedo perché andare a rischiare sinceramente la salute di tutti".