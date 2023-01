Lo Monaco: "Kvara? Non c'è paragone con Zaniolo che è un bambino viziato come Balotelli!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo: "Dybala è un calciatore di assoluto livello, un elemento già forte che aumenta il valore di una squadra di base fortissima come la Roma. Contro il Napoli può essere la sua partita, ma con gli azzurri è difficile. Zaniolo ideale per il post-Lozano? No, assolutamente. E' un bambino viziato, stiamo assistendo ad un altro caso Balotelli. Il problema del calcio moderno è che inculca certi valori ai ragazzi già da giovanissimi, e mezzi giocatorini subito vogliono diventare campioni strapagati. Ormai ci sono troppi lussi, sono privilegiati: dagli alberghi a cinque stelle, sino agli stipendi...