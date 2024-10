Lo scozzese Souness: "McTominay migliora i compagni, Gilmour non perde un pallone!"

Graeme Souness, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “McTominay? La caratteristica principale è la sua capacità atletica, è un giocatore box to box, fa un gran lavoro sia in fase difensiva che in fase offensiva. Scott ha un grande pregio: mette a suo agio anche i compagni di squadra perché sa muoversi nello spazio e con gli altri. Gilmour? Billy è un centrocampista veramente forte, è un grande giocatore, moderno e tecnicamente ha numeri di straordinario livello, non perde mai il pallone e mantiene sempre costante il contatto visivo con i compagni, smista il pallone con i tempi giusti.

Conte? Antonio è davvero top top top class. Al Chelsea ha fatto un lavoro fantastico sia come allenatore che come manager. Ha ottenuto grandi risultati con il Chelsea ed avrebbe potuto fare altre grandissime cose se avesse lavorato lì per più tempo. Sono un estimatore di Conte per il suo modo di lavorare e lo dimostra anche la classifica del Napoli che è primo in serie A. Difficile dire se dopo solo 7 giornate gli azzurri possano vincere lo scudetto, è ancora troppo presto. Ci sono tante squadre forti in Italia. Però il Napoli sono convinto che ci sarà fino alla fine. Ho giocato con Gianluca Vialli che è uno dei calciatori più simpatici che abbia mai avuto come compagno, mi manca molto era davvero un gentiluomo.

Maradona? Il calciatore più forte di tutti i tempi, Messi è sullo stesso livello. Ma Diego era davvero unico, una leggenda per questo sport. Più grandi di lui non ci saranno”.