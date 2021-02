Lo scrittore De Giovanni duro: "Gioco terribile con 250mln in campo a Granada!"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Il gioco è terribile, il Napoli presenta una squadra che ha scollamenti che fanno pensare a una grave mancanza di consapevolezza. Il Napoli in campo a Granada costava 250 milioni, non era una squadra di seconda fascia. C'erano giocatori costati e che guadagnano moltissimo. Lobotka è costato 25 milioni, Maksimovic idem, Rrahmani 15 milioni. Mi chiedo come sia possibile avere una squadra con questo valore che gioca così male".