Longhi incredulo: "Mai vista una cosa del genere! Che pasticci, ma che c'entra Spalletti?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mediaset, Bruno Longhi

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mediaset, Bruno Longhi: "Non è mai successo nella storia del calcio, ricordo la due volte fatal Verona per il Milan, il 5 maggio per l'Inter, ma qui da 2-0 a 10 minuti dalla fine, dopo averci perso anche all'andata, non avevo mai vissuto una cosa del genere, nella sua logica è illogico. La palla è rotonda ed il calcio è affascinante perché quello che non succede per 80 minuti poi accade in 10, con 2 pasticci grandi quanto una casa, poi ce la prendiamo con gli allenatori per gli episodi singoli dei giocatori. Cambi? Ci sono fuori giocatori importanti, Zielinski giocherebbe ovunque".