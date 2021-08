Lotito su DAZN: "Problema di infrastrutture obsolete, serve innovazione in Italia"

Intervenuto a 90° minuto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha detto la sua sua sui disguidi legati alla trasmissione delle gare della prima giornata su DAZN: "Io di quel contesto ho attraversato la fase iniziale, poi non ho avuto più la possibilità di votare, di decidere. Tutte le innovazioni portano anche a piccoli problemi, l’importante è che siano superabili. Il calcio è indispensabile, sta portando e promuovendo l’innovazione. Si tratta di un problema di carenza delle infrastrutture. Il calcio sta mostrando che sono obsolete e che vanno cambiate. Come tutte le cose ci sono processi d’assestamento che devono esser presi in considerazione, ma le persone non devono pentirsi delle loro scelte".