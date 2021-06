Lozano esplode contro l'arbitro: "Esasperante ricevere così tanti falli, doveva ammonirli!"

Migliore in campo nella vittoria nella semifinale di Nations League contro la Costa Rica, l'azzurro Hirving Lozano al microfono di TUDN s'è lamentato per il trattamento riservato ancora una volta dagli avversari: "E' esasperante ricevere così tanti falli, l'arbitro non ha fatto nulla. Doveva usare il giallo per calmarli, l'arbitro ha commesso un errore. Il Costa Rica non ha mostrato molto, ha giocato molto basso, ma grazie a Dio abbiamo vinto lo stesso".