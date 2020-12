Lozano show, Ziliani ricorda: "Lo dissi subito che il Napoli aveva preso un top player!"

Su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha elogiato la prova di Hirving Lozano ed il rendimento in questa stagione: "Quando due estati fa il Napoli ingaggiò Lozano scrissi che era arrivato in Italia un top player. Forse avevo esagerato, ma certo un attaccante così letale, ficcante, determinante sono in pochi oggi ad averlo.

In 45' Lozano ha: 1. Segnato di testa con un'incornata prepotente in tackle aereo contrastato 2. Colpito un palo pieno 3. Sparigliata la difesa della Samp con affondo letale e assist al bacio per Petagna 4. Creato occasioni, recuperato palloni Scusate se è poco".