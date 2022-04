Luigi De Laurentiis al Cdm: "Sarebbe bello fare una serie su Netflix sul Bari"

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari appena promosso in serie B, ha parlato ai microfoni dell'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno:





“Sarebbe bello vivere per intero una stagione con il Bari, seguire giornata dopo giornata il cammino della squadra, scoprire il lato più “umano” dei calciatori ed evidenziare il ruolo di tutti quelli che non sono sotto i riflettori. Prodotti così, come anche Drive to Survive di Netflix sulla Formula1, hanno un potere fidelizzante molto forte, perché fanno venire voglia di vedere dal vivo i protagonisti. Mi piacerebbe produrre una serie di 10 puntate sul Bari con un grande network tv”.