Podcast Maifredi: "Solo l'Inter può perdere lo Scudetto! Macchina perfetta, il Napoli no"

Mister Gigi Maifredi ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà.

Sul confronto con Thiago Motta e la sua situazione alla Juve cosa vuole aggiungere?

"Non ha nulla a che vedere. Io sono andato per cambiare modo di pensare calcio in una società che ha vinto tanto con una maniera diversa. Io dovevo partire con il gioco ma ho fatto uno sbaglio enorme, io l'ho fatto, pensavo che la Juve potesse darmi un anno di transizione ma alla Juve questa non c'è. Ho peccato di maturità in quella occasione".

Nella corsa Scudetto l'allenatore che ha qualcosa in più chi è?

"Che macchina sta guidando l'uno e l'altro, è questo il discorso. Quella di Inzaghi è collaudata e ha la capacità di scatti lunghi. Ha una rosa incredibile ma anche una società di livello. Il Napoli ha trovato uno come Conte, l'Inter invece ha creato negli anni una macchina perfetta. Per me il campionato lo può perdere solo l'Inter, magari però la voglia di vincere di Conte prevarrà su tutto".

Quando un allenatore annusa che qualche giocatore lo vuole fare fuori che succede?

"Io sono uno che parlava chiaro in ritiro, nessuno mi ha mandato a quel paese se andava in panchina o lo sostituivo".