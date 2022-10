Mancini esalta Raspadori: "Ora gioca in Champions e migliora di gara in gara"

Il CT dell'Italia Roberto Mancini nella giornata di ieri è stato ospite dell'Overtime Festival di Macerata.

Il CT dell'Italia Roberto Mancini nella giornata di ieri è stato ospite dell'Overtime Festival di Macerata. L'allenatore dopo aver discusso della mancata qualificazione al Mondiale del Qatar ha ricordato anche la sua Sampdoria ed il progetto con cui quella squadra riuscì a conquistate uno storico scudetto.

"Oggi non credo che sia possibile un altro caso simile: una formazione italiana al 99% costruita negli anni - ammette Roberto Mancini - Ora non c’è tempo e per me c’è difficoltà a scegliere i giocatori perché ce ne sono pochissimi, a volte però vengono fuori. Guardate Raspadori, sta iniziando a giocare in Champions League e migliora di gara in gara".