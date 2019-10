Mandorlini a TN: "A Verona è sentitissima la sfida al Napoli, c'è rivalità. Io quel coro sui terroni non lo rifarei..."

Intervistato quest'oggi da Tuttonapoli (clicca qui), l'ex tecnico del Verona Andrea Mandorlini ha parlato anche dell'attesa dei veronesi per la sfida del San Paolo e di quel coro contro il sud che non rifarebbe: "E’ una partita sentita da tanto tempo, c’è rivalità tra le tifoserie ma tutto rimane nell’ambito sportivo. Non ci sono pressioni ma solo semplici sfottò che devono nascere e morire lì".



Nell’estate 2011 fu protagonista di un episodio spiacevole, intonando con i tifosi il coro ‘’Ti Amo terrone”. Tornando indietro, lo rifarebbe? "Quello è stato un episodio goliardico. Era un momento particolare nel quale, in precedenza, ne avevamo subite di tutti i colori a Salerno. Intonai un coro di quarant’anni fa, molto dissacrante e goliardico ma per me era finita lì. Col senno di poi, non ripeterei questa cosa, anche se, è stata una roba estemporanea, che è stata travisata e strumentalizzata. Ripeto, è stata solo una frase goliardica detta in un momento di euforia. Ormai per me è un punto chiuso da tanto tempo".