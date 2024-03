Mandorlini: "Acerbi? Non sarebbe una bella cosa. Complicato parlarne..."

L'allenatore Andrea Mandorlini è intervenuto a Tmw: "Acerbi? Vedremo cosa succederà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore Andrea Mandorlini è intervenuto a Tmw: "Acerbi? Vedremo cosa succederà. È sempre complicato parlare di una situazione così delicata. Dispiacerebbe, ho conosciuto Acerbi ed è un bravissimo ragazzo così come Juan Jesus. Chi dovrà decidere lo farà… Non è una cosa bella".

Qual è la squadra che l'ha delusa più delle altre?

"Sono stagioni particolari, l'anno scorso ha dominato il Napoli, quest'anno l'Inter. La Juventus ancora stenta a ritornare ai suoi livelli, bisogna lavorare... Loro sono la delusione se devo sceglierne una".

Cosa risponde a chi dice che l'Inter non ha avversarie perché è troppo forte?

"Sono ritornelli che non contano e non servono. Chi lo dice sa poco di calcio, l’Inter ha meritato e ha fatto un percorso incredibile. Il Napoli ha fatto altrettanto, ma non si è mai parlato di questo. Sono discorsi fuori luogo. Bisogna dare il giusto credito a chi vince".