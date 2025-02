Manna smentisce: "Okafor non fallì visite col Lipsia, saltò per dinamiche club"

vedi letture

Nessun infortunio, ma una condizione da migliorare. Nella conferenza stampa post-mercato, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha fattop chiarezza anche su quanto circolato nelle ultime ore su Noah Okafor, vicino al Lipsia con cui non avrebbe passato le visite mediche. In realtà l'affare è saltato per vicende tra i due club.

A metà gennaio Okafor era destinato al Lipsia ma non superò le visite, ora come sta?

"Sono dinamiche di altri club, non è vero che non superò le visite, sono altre dinamiche. Ha avuto un infortunio a dicembre, è rientrato in gruppo da 10 giorni, è un po' indietro per i nostri parametri e qui lo dicono i dati perché lavoriamo in un certo modo, come dice il mister c'è un metodo. Ha bisogno di un po' di tempo per entrare in condizione".