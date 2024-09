Manna su Lukaku: "Osimhen ci ha condizionati, poi abbiamo accelerato..."

Nel corso del suo intervento a Radio Crc, il ds del Napoli Giovanni Manna ha raccontato alcuni retroscena relativi all'arrivo di Lukaku.

Come avete fatto a prendere Lukaku prima della cessione di Osimhen? "La situazione di Victor ci ha condizionato. Non voleva giocare più per il Napoli e voleva fortemente andare via. All'inizio non c'erano le condizioni per la cessione. A quel punto però ci mancava un attaccante oltre a Simeone e Raspadori. Mancava un attaccante diverso per caratteristiche che coniugasse le esigenze tecniche dell'allenatore. Così abbiamo accelerato per Lukaku".