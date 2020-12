Maradona jr. inconsolabile: "Papà è morto troppo presto! Anche il Barça deve ritirare il 10..."

Diego Armando Maradona jr. ha concesso una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca. Il figlio della leggenda argentina ricorda i momenti trascorsi col padre e parla degli ultimi giorni molto difficili: "Se n'è andato troppo presto. Non riesco a dormire, quando chiudo gli occhi il cervello non si disconnette. La cosa peggiore è stato non poter essere a Buenos Aires per dargli l'addio. È dura stare a 15.000 km, ma ero in ospedale. Non accetto che sia morto così giovane, la vita è ingiusta. Ora voglio avere la libertà di scegliere come piangere con mio padre. E credo che il silenzio e poche parole siano il miglior rimedio".

L'appello: "Credo che la maglia numero 10 dovrebbe essere ritirata nelle squadre in cui ha giocato, Barcellona compreso. Non ho dubbi".

L'omaggio di Messi: "Mi è piaciuto moltissimo, mi sono commosso. Sono stati giorni molto emozionanti. Il gesto di Leo è stato speciale, molto carino. Mi ha colpito molto, mi ha fatto piangere. Anche quello di Napoli".