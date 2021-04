Marcolin: "Il Napoli gioca il miglior calcio insieme all’Atalanta, ma pecca in un aspetto"

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e attuale opinionista DAZN. “Il Napoli è bello da vedere, gioca il miglior calcio d’Italia insieme all’Atalanta. Però, in fase passiva è poco cattivo. Purtroppo l’ha dimostrato pure a Torino. Il risultato più giusto di Juve-Napoli sarebbe stato il pareggio. Gli azzurri hanno perso perché non hanno avuto cattiveria nel contenere le iniziative dei bianconeri.

Secondo me Demme avrebbe dovuto aiutare di più Hysaj a contenere Chiesa sulla fascia sinistra, mi sono piaciuti molto, invece, Fabian e Zielinski. Nella ripresa la Juve si è inchinata a questi due stupendi centrocampisti”. Per Dario Marcolin la mancanza di cattiveria in fase di non possesso deve mettere in preallarme il Napoli in estate. “Sul mercato vanno cercati anche calciatori in grado di intervenire con più furore agonistico quando c’è bisogno di spezzare il gioco degli avversari, in fase di costruzione al Napoli non si può dire nulla. Ma bisogna anche difendere bene, però”.