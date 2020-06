Marcolin: "Il Napoli ha giocatori che entrano prima in forma rispetto all’Inter..."

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Napoli-Inter? Quando si comincia la stagione, di solito le squadre che hanno giocatori più piccoli dal punto di vista fisico vanno in forma prima. Il Napoli ha Insigne, Mertens, lo stesso Zielinski, ma anche Callejon. L’Inter ha Lukaku, anche Brozovic che fisicamente sono più imponenti. Il Napoli di Gattuso non era ultra-offensivo, ma cominciava a pressare a metà campo. E’ una squadra compatta e non più lunga e larga”.