Marcolin: "Kvara è arrabbiato per la stagione scorsa, gli farà bene lavorare con Conte"

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Stasera l'Italia deve fare risultato, affronta una squadra forte che fa un calcio europeo. Sono convinto che l'Italia farà una grande prestazione, gli azzurri sanno che tutti li guarderanno e sentiranno il peso sulle spalle. Sembra che Spalletti cambi quattro uomini. Spalletti vuole un calciatore più fisico in attacco, perciò ha escluso un po' Raspadori. La Germania può arrivare tra le prime quattro, però anche la Svizzera ha dimostrato di essere una buona squadra. Retegui? Tutti i centravanti dell'Europeo stanno facendo fatica.

Kvaratskhelia a Dimaro? Secondo me Conte un paio di settimane di riposo gliele lascerà. Se fosse stato Spalletti gli avrebbe concesso più tempo per riposare, ma Conte lo vorrà subito. Kvaratskhelia è un calciatore che ha un'espressione sempre seria, sorride poco, ma quando comincia a giocare ed a dribblare sembra che sorrida sul campo. E' giovane, è innamorato del calcio ed ha uno spirito di rivalsa per cui me l'aspetto ancora a Napoli. Sono convinto che Kvaratskhelia sia arrabbiato per la stagione trascorsa e per scaricare questa rabbia gli farà bene lavorare sin da subito con Conte".