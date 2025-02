Marcolin ottimista: "Prima del recupero si pensava l'Inter sarebbe andata a pari punti"

Dario Marcolin, ex calciatore e oggi opinionista, ai microfoni di Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' ha parlato della lotta Scudetto in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "Ho fatto una considerazione importante: prima di queste due partite, con il recupero dell’Inter si pensava che l’Inter arrivasse a pari punti col Napoli. Si pensava che l’Inter avrebbe vinto a Firenze. Finiscono queste due partite e il Napoli è sopra di uno. Umore? Non è tanto questione di umore, il crocevia che c’è sabato e domenica è un crocevia importante: Lazio-Napoli e Juventus-Inter”.

