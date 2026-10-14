Marinozzi: "Allegri parla di fase difensiva, ma Napoli male col pallone! Visto cosa faceva il Villarreal?"

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Andrea Marinozzi analizza i problemi tattici mostrati dal Napoli contro il Villarreal: difficoltà nella costruzione dal basso e distanze eccessive.

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di DAZN, sul proprio canale YouTube ha analizzato nel dettaglio la sconfitta del Napoli contro il Villarreal. Di seguito il suo intervento integrale: "Nel post Allegri si concentra sulla fase difensiva, ma il Napoli è mancato col pallone e proprio non gestendolo gli avversari sono arrivati spesso al tiro. Il Villarreal non pressa uomo contro uomo come vediamo in Italia, è una pressione con un uomo in meno per avere copertura dietro. Il tecnico Inigo Perez sceglie quali zone aggredire e quali no, ha lasciato impostare Rafa Marin e Rrahmani, il problema è che non sanno cosa farci. In costruzione erano a 4 con Di Lorenzo a sinistra e Gilmour aiutava o si chiamava incontro De Bruyne anche con dei gesti. Quando il pallone arrivava agli esterni già non avevano soluzioni e per non essere chiusi si tornava indietro.

Marinozzi: "Non è un caso singolo, ogni volta c'erano problemi"

Il Napoli sul 2-1 attira pressione, indietreggia, non ci gioca dentro, ma Rrahmani va di nuovo da Marin, a tutti gli effetti terzino destro, ma prova un qualcosa a girare, sbaglia ed arriva il gol. Poi si poteva fare fallo, quello che volete, ma il pallone lo avevano loro e non guadagnano campo col pallone. Non è un caso singolo, ogni volta c'erano problemi e spesso andavano su Milinkovic alla minima pressione. Poi invece senza palla, pressando male, è andata in difficoltà. Sono troppo ampie le distanze, ad un certo punto doveva uscire Rrahmani sull'avversario, corse lunghissime e poi superato e fuori posizione. Quando partiva De Bruyne in pressione non c'era accompagnamento. Cinque pressano e altri aspettano e si crea spazio".