Mario Rui a Tuttonapoli: "Concorrenza Ghoulam? Stimolo immenso, è uno dei migliori e mi farà crescere!"

Intervistato da Tuttonapoli (qui l'intervista integrale), Mario Rui è stato interrogato anche sul ritorno di Ghoulam ad alti livelli e la concorrenza con l'algerino.

Ghoulam sta tornando al top, la concorrenza sarà uno stimolo? "Uno stimolo immenso, tutti sappiamo che giocatore è. E' tornato da tempo, sta tornando quello che era, uno dei migliori terzini sinistri. Lottare per uno come lui ti fa solo crescere, è un bene per tutti avere più di un giocatore per ruolo".