Marolda: "Al Napoli serve sempre un mediano interlocutore, Demme è quello ideale"

Ciccio Marolda, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso col 4-2-3-1? ci sta girando intorno dall'inizio della stagione. Ma col rientro di Zielinski che per come lo vedo in campo è un vertice avanzato più che un centrocampista, le cose si mischiano molto. Mi auguro che il Napoli velocizzi la manovra a centrocampo, che ci sia davanti alla difesa un mediano interlocutore davanti alla difesa. Demme è quello che ha più possibilità di dialogare con i due centrali di difesa quando c'è da uscire".