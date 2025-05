Marolda: “Conte dovrebbe restare a Napoli. Me ne farò una ragione…”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su TeleVomero: “Quello del Napoli non è un sogno. La squadra azzurra è in alto con pieno merito e si è meritata tutti i punti che ha fatto, sapendo approfittare degli errori altrui. Quanto a Conte, i suoi meriti sono straordinari ma non capisco perché si debba per forza vincere soffrendo in ogni partita. Quest’aspetto è la fotografia del Napoli in questa stagione, ma posso capirlo contro squadre di un livello alto, non contro le piccole che ti mettono in difficoltà.

Non vanno sminuiti i meriti del Napoli, nessuno pensa che il titolo lo abbia perso l’Inter e non che lo stia ottenendo la formazione azzurra. Attesa dei tifosi? La città è cresciuta tanto in questi anni, la squadra è figlia degli ultimi 15 anni di gestione che hanno fatto maturare anche la città a livello calcistico. Questo non è solo il Napoli di Conte, ma anche dei giocatori e di una proprietà che ha investito.

Raspadori? La sintesi è questa: è un giocatore bravo, arrivato a Napoli nel momento sbagliato.

Ultime tre gare? Il Napoli è primo in classifica a tre partite dalla fine del campionato, non può avere paura di Genoa, Parma e Cagliari.

Incontro ADL-Conte? Dalle ultime notizie, i due si vedranno presto. È importante che le parti si incontrino per chiudere quanto prima la faccenda. L’ipotesi più probabile è che l’allenatore resti a Napoli, quindi me ne farò una ragione e continuerò a tifare per lui.

Nuovo stadio? Se c’è la volontà, si può fare tutto. Anche ricostruire l’impianto di Fuorigrotta”.