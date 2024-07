Marolda: “Osimhen-PSG? Il Napoli non otterrà i soldi della clausola”

vedi letture

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Non so se si risolverà a breve questa storia, sicuramente il Napoli non potrà ottenere i soldi della clausola perchè il prezzo lo fa chi compra. Se il calciatore vuole andare per forza al PSG bisognerà attendere ancora un po’, a meno che il calciatore non accetti l’Arabia. I club sono ostaggi di chi compra e dei calciatori”.