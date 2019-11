Marrucco: "Gran messaggio dei calciatori, ora il club chiuda la questione con la pace"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente: “Io grande ammiratore del Napoli di Sarri. Le partite ad Anfield sono sempre particolari, raccogliamo il risultato con soddisfazione. Domenica sera, dopo Napoli-Bologna riusciremo a decifrare quale sarà la strada intrapresa dal Napoli per questo proseguo di campionato. Lanciare il pallone a 40mt con giocatori che non hanno piedi di fata, è un passo indietro. Individualmente tutti i giocatori hanno lanciato un messaggio forte, fino al 94'. Mi è piaciuto moltissimo Koulibaly capitano che è intervenuto per difendere Di Lorenzo, qualcosa si è intravisto. La società deve velocemente chiudere questa questione attraverso un accordo per far tornare la pace".