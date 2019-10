Marrucco: "Rinnovi? Difficile capire il valore effettivo dei due polacchi. Su Mertens e Callejon..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente ed intermediario di mercato: “Rinnovi Mertens e Callejon? Se gli è stato offerto un biennale fino al 2022 alle stesse condizioni non mi sembra una cattiva proposta. Quando un giocatore raggiunge una certa età, le valutazioni cambiano. Milik e Zielinski sono quelli che una volta venivano definiti oggetti misteriosi: non si riesce a capire il valore effettivo di questi giocatori. Un regista lo prenderei sempre: il Napoli è una squadra che nel momento in cui passa al 4-3-3 è carente in questa posizione. Qualsiasi grande club segue i buoni giocatori, non credo che la squadra possa fare il grande colpo. Oggi c’è sempre maggiore difficoltà nel rinnovare i contratti”.