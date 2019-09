Martin Vazquez incorona Fabian: "E' già un campione, il Napoli lo faccia stare tranquillo"

Martin Vazquez, ex centrocampista di Torino e Real Madrid tra le altre, s'è soffermato su Fabian Ruiz nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Fabian ha la testa sulle spalle. Tanti campioni che sono diventati tali sono venuti fuori a 17-18 anni, quindi perché Fabian non dovrebbe essere titolare nella Spagna? Ci sono calciatori che non sono diventati grandi a causa della testa, questo per dire che Fabian ha una vita tranquilla, messa a posto. E la società deve stargli vicino per garantirglielo sempre. Negli ultimi due anni Fabian è maturato, è un campione, il protagonista è lui. Lui è titolare in nazionale, questo vuol dire tanto con tutti i calciatori che ci sono in Spagna.