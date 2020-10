Martino: "Il Napoli in EL deve fare i calcoli, ha iniziato con il piede sbagliato..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Real Sociedad? Il Napoli deve iniziare a fare i calcoli, ha cominciato col piede sbagliato e non può perdere. Mettersi in una situazione migliore, almeno negli scontri diretti. Dubito che l'AZ giochi come al San Paolo anche in casa, magari il Napoli potrebbe prendersi la rivincita proprio ad Alkmaar".