Martino: "Non è facile, ma il Napoli ha tutto per uscire da queste difficoltà"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine Martino che ha parlato del momento del Napoli: "E' difficile uscire da questo momento, ma il Napoli ha le carte in regola per farlo e salvare la stagione. La squadra ha espresso appena il 60% delle proprie possibilità se si raddrizza la nave si può salire di percentuale. Champions? Con un pizzico di fortuna nel sorteggio, che è mancata in questi anni, si possono aprire scenari importanti ma è chiaro che dobbiamo fermarci ai discorsi per gli ottavi".