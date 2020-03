Martino sulla questione rinvii: "Si è persa un'occasione per poter organizzare le cose nel modo migliore"

Carmine Martino, radiocronista Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal della sera sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: "Si poteva risolvere tutto prima, se avessero deciso dal primo momento di giocare a porte chiuse avremmo evitato anche molte polemiche. Giusto che Napoli-Inter sia rinviata? Senza ombra di dubbio. Non si erano capiti però tutti questi ritardi, in effetti la figura è stata brutta, un'occasione mancata per poter organizzare le cose nel modo migliore. Fra un mese o due si spera di tornare alla normalità. Porte chiuse? Immagine che si vedrà in molte altre parti del mondo".