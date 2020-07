Martino vota Lozano titolare: "Merita di partire dall'inizio contro il Genoa"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli spingendo per una maglia da titolare Hirving Lozano nella gara col Genoa: "Lozano dal primo minuto? Sarebbe il momento, se l'è anche meritato. Sicuramente ci sarà una staffetta in attacco, forse cominciando con Insigne, Mertens e Politano dall'inizio. Abbiamo capito che Gattuso non va a snaturare la formazione più di tanto, i punti di riferimento sono quelli ed è difficile pensare che Lorenzo non ci sia, quando sta bene Insigne gioca sempre".