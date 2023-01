Matri: "Il Napoli non era la favorita per lo scudetto, ma ora è giusto uscire allo scoperto"

Nel corso di ‘Tutti bravi dal divano’, l'ex attaccante della Juventus Alessandro Matri è intervenuto ai microfoni di Dazn.

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Tutti bravi dal divano’, l'ex attaccante della Juventus Alessandro Matri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Era giusto aspettare per dirlo, all’inizio dell’anno il Napoli del resto non era tra le favorite ai nastri di partenza, ma ora è giusto uscire allo scoperto per lo Scudetto"