Mauro pessimista: "Juve ha il 10% di probabilità di passare il turno con il Villarreal"

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Massimo Mauro, ex giocatore, tra le altre, della Juventus, commenta il sorteggio Champions che ha decretato il Villarreal come prossimo avversario dei bianconeri agli ottavi di finale: "Manca ancora tanto, la prima partita si giocherà a febbraio. E’ stato un sorteggio fortunato, ma se i bianconeri continuano a giocare cosi, non vedo più del 10% di chance nel passare il turno. I ragazzi di Allegri devono avere umiltà in queste sfide, con un pizzico di fortuna in più potrebbero aprirsi scenari interessanti ai quarti“.