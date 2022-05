Mediaset, Balzarini: "Koulibaly alla Juve? Solo una suggestione, non c'è trattativa"

"Non conosco Koulibaly, non so come ragiona, ci atteniamo solo a quella che sarà una sua eventuale decisione".

Gianni Balzarini, giornalista e inviato Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Interesse della Juve per Koulibaly? Dico che in questo momento è solo una suggestione, perché il giocatore che andrà in scadenza nel 2023 interessa a tanti club. Un minimo sondaggio ci può stare, ma non c’è nessuna trattativa in corso e nessuna offerta è stata fatta al Napoli. Se nel caso col tempo possano maturare alcune condizioni si potrà poi andare ad uno step successivo. Bisogna conoscere soprattutto la volontà del calciatore, da professionista potrebbe voler fare una nuova esperienza, ma mettendo davanti a tutto le vicende di cuore non potrebbe mai andare a giocare con una rivale del Napoli. Non conosco Koulibaly, non so come ragiona, ci atteniamo solo a quella che sarà una sua eventuale decisione.

Bernardeschi al Napoli? Alla Juve era partito molto bene e poi si è perso un po’ per strada. Quest’anno sembrava che le cose tornassero abbastanza a posto, ma poi ci sono state altre problematiche e per questo la Juve non l’ha trattenuto. Bisognerebbe capire in quale ruolo lo potrebbe impiegare Spalletti, lui va un po’ dove vuole. Fisicamente è indiscutibile, ha una notevole potenza fisica ma deve essere disciplinato tatticamente. Forse il Napoli potrebbe l’ultimo treno importante della sua carriera. Solo con Mancini in Nazionale ha avuto un’identità e una collocazione tattica più precisa”.