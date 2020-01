Mediaset, Sabatini controcorrente: "Lozano mi piace, ma va capito il ruolo"

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, si è soffermato sul flop Lozano, autore di un solo gol in campionato proprio contro la Juventus all'andata, nel suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva: "A me piace, è stato pagato tanto e ha avuto qualche occasione che non ha sfruttato al meglio. È un giocatore valido, ma forse non si è ancora capito in che ruolo va fatto giocare...".