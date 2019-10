Mediaset, Sabatini: "Insigne, Mertens e Lozano sono simili, già trovare spazio per due è difficile..."

Sandro Sabatini ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il "Microfono Aperto": "Sulla formazione del Napoli di ieri dico che Insigne, Mertens e Lozano siano giocatori molto simili tra loro. Già trovare spazio per due non è facile, farli giocare tutti e tre insieme è un mezzo miracolo. L'errore di Ancelotti ieri è stato lasciare Mertens in panchina a casa sua, in Belgio".