Meret a Dazn: "Il Maradona ci ha spinto a dare il massimo! Ora tutti uniti"

vedi letture

"Lo spirito di squadra è quello che fa la differenza, il mister ci ha chiesto di stare stretti e corti per prevenire i loro filtranti e abbiamo concesso pochissimo a un Bologna che palleggia bene e che, in ogni gara, costruisce tante occasioni nitide. Mantenendo questo atteggiamento diventa difficile farci gol, una buona fase difensiva può fare la differenza perchè poi abbiamo attaccanti che sono in grado di sbloccarla in qualunque momento.

Era già fondamentale ritrovare i tre punti, lo stadio ci ha spinto dall'inizio e questo ci ha spinto a tirar fuori il massimo. La gente vuol vedere che onoriamo la maglia, è nel nostro interesse proiettarci al futuro con una visione collettiva diversa. Società, piazza e squadra devono essere uniti, solo così possiamo conquistare risultati importanti". Queste le dichiarazioni del portiere del Napoli Alex Meret ai microfoni di DAZN.